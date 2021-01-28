Собчак у бікіні на мальдівському пляжі з’ясувала, кому вигідний коронавірус

Під час своїх канікул на Мальдівах російська журналістка Ксенія Собчак зрозуміла, кому вигідний коронавірус та масковий режим.

Ксюша жартома припустила, що якщо ковід – це штучний вірус, то його вигадали на Мальдівах або в Дубаї.

Про це вона написала в Instagram під своїм фото у купальнику.

"Пам'ятаєте ці нескінченні конспірологічні розмови в світських салонах: "Якщо вірус штучний, значить це повинно бути комусь вигідно". Я по-моєму з'ясувала кому. Мальдівцям і Дубайцям))", - написала Собчак.

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Давненько Ксенія не показувалася в купальнику

"Забронювати номер для друзів, які спонтанно зібралися - нереальність, замовити віпзал на виліт - неможливо, все забито під зав’язку. У Дубаї та ж ситуація. Весь світ звівся до трьох-чотирьох точок насолод від маскового божевілля", - заявила Ксенія.

Собчак уже і леопардом не гребує

Нагадаємо, цієї зими на Мальдівах відпочивали Катерина Кухар, Ганна Седокова, Оля Фреймут, Санта Дімопулос, Дмитро Монатік та багато інших.