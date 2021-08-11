Власова у мінісукні оголосила, що йде на "Танці з зірками"

Середа, 11 серпня 2021, 15:19

Співачка Євгенія Власова вийде на паркет у наступному сезоні телешоу "Танці з зірками".

Про це сама Женя повідомила в Instagram.

Артистка прийняла естафету від співака Діми Кадная та передала її фехтувальниці Ользі Харлан.

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Публикация от Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

Нагадаємо, два роки тому Євгенія Власова заявила, що у неї ніколи не було онкології, як усі вважали тривалий час. 

 
Женя складе компанію Джамалі, Олександрі Заріцькій та Олегу "Фаготу" Михайлюті 
фото з Instagram 


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