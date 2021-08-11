Власова у мінісукні оголосила, що йде на "Танці з зірками"
Середа, 11 серпня 2021, 15:19
Співачка Євгенія Власова вийде на паркет у наступному сезоні телешоу "Танці з зірками".
Про це сама Женя повідомила в Instagram.
Артистка прийняла естафету від співака Діми Кадная та передала її фехтувальниці Ользі Харлан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, два роки тому Євгенія Власова заявила, що у неї ніколи не було онкології, як усі вважали тривалий час.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії