Солістка Kazka іде на "Танці з зірками". ВІДЕО

Фронтвумен гурту Kazka Саша Заріцька погодилася на участь у шоу "Танці з зірками".

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

Естафету їй передав Олег "Фагот" Михайлюта, який теж танцюватиме у новому сезоні телешоу.

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Нагадаємо, першою про свою участь у наступних "Танцях" повідомила співачка Джамала.

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