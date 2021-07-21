Солістка Kazka іде на "Танці з зірками". ВІДЕО
21 липня 2021, 14:40
Фронтвумен гурту Kazka Саша Заріцька погодилася на участь у шоу "Танці з зірками".
Про це співачка повідомила у своєму Instagram.
Естафету їй передав Олег "Фагот" Михайлюта, який теж танцюватиме у новому сезоні телешоу.
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Нагадаємо, першою про свою участь у наступних "Танцях" повідомила співачка Джамала.
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