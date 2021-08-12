"Не картаю себе за зайві пару кіло": Каменських із келихом поміркувала про баланс

Співачка Настя Каменських, яка кілька років тому підсіла за спорт та здорове харчування, завдяки чому суттєво схудла, здобула ще більш значущу перемогу: перестала ставитися до себе як жорсткий критик.

Зараз артистка щаслива, бо перебуває в стані внутрішньої рівноваги та любить себе, а не гризе за кожен з'їдений смаколик.

"Щасливе життя для мене - це про внутрішній баланс, прийняття, задоволення", - поділилася Настя в Instagram, запостивши фото себе з келишком.

Здоровий спосіб життя - це правильно, але в відпустці можна й винця хильнути

Як пригадала зірка, починаючи своє спортивне життя, вона кайфувала від суворого режиму харчування та тренувань і була дуже вимоглива та категорична до себе.

"Або чорне, або біле. Так і ніяк інакше. Я навіть зриви або cheat days дозволяла собі ой як зрідка. Об'єми зменшуються, кіло йдуть - чудово, я задоволена! +1 сантиметр або навіть 0,5 кіло - і все, я себе, я жорсткий критик, просто знищую. Починаю шукати недоліки, сварити себе, не приймати своє тіло і, як наслідок, саму себе. І від цього внутрішній стан - лише гірше", - зізналася дружина Потапа.

Тепер же Каменських шукає та знаходить свій баланс "між чорним та білим", між забороненим та дозволеним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"У моєму житті так само спорт, збалансоване харчування та бажання йти до цілей! Але при цьому я не картаю себе за зайві сантиметри в об'ємі чи пару кіло. За з'їдений та не "відпрацьований" у залі десерт. Мій баланс полягає в прийнятті. Тієї, яка я є сьогодні. І саме ця любов до себе, а не нестримна суворість, робить мене щасливою", - зазначила артистка.

Настя додала, що щаслива від того, що змінюється зовні та зсередини, і що чесна сама перед собою.

Нагадаємо, так само чесно Каменських нещодавно зізналася, що фотошопить себе для соцмереж.

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