"О, це цікаво": Харлан оголосила, що візьме участь у "Танцях з зірками"
12 серпня 2021, 16:00
Фехтувальниця Ольга Харлан стала учасницею нового сезону "Танці з зірками", прийнявши виклик від Євгенії Власової.
Про це 30-річна олімпійська чемпіонка оголосила в відео, де обирає, чим би їй новим та цікавим зайнятися, позмагатися в вокальному чи кулінарному шоу тощо. Але спиняє свій вибір саме на танцях.
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Ольга, в свою чергу, кинула виклик акторові Артему Логаю, відомому за серіалами "Великі Вуйки" та "Чаклунки".
Нагадаємо, кілька років тому Харлан у сексі-вбраннях з'явилася в чоловічому глянці.
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