"О, це цікаво": Харлан оголосила, що візьме участь у "Танцях з зірками"

Фехтувальниця Ольга Харлан стала учасницею нового сезону "Танці з зірками", прийнявши виклик від Євгенії Власової.

Про це 30-річна олімпійська чемпіонка оголосила в відео, де обирає, чим би їй новим та цікавим зайнятися, позмагатися в вокальному чи кулінарному шоу тощо. Але спиняє свій вибір саме на танцях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Ольга, в свою чергу, кинула виклик акторові Артему Логаю, відомому за серіалами "Великі Вуйки" та "Чаклунки".

Нагадаємо, кілька років тому Харлан у сексі-вбраннях з'явилася в чоловічому глянці.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Актор-стриптизер Суровцев вийде на паркет "Танців з зірками"

Солістка Kazka іде на "Танці з зірками". ВІДЕО

Джамала оголосила, що йде на "Танці з зірками". ВІДЕО