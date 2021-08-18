Танцівник Дорофєєвої вперше після виходу з коми дав про себе знати в мережі: Попереду шлях реабілітації
18 серпня 2021, 17:00
Жорстоко побитий співробітником УДО танцівник Євген Гончаренко, якого днями вивели з медикаментозної коми, подякував усім за підтримку.
Парубок зміг особисто написати про це в Instagram.
Судячи зі сторіз, Женя вже приймає відвідувачів та поспілкувався телефоном із Надею Дорофєєвою.
Нагадаємо, на танцівника балету співачки напали коло гей-клубу. Тепер уже колишній військовослужбовець Управління державної охорони завдав йому кількох ударів, внаслідок чого в Гончаренка стався крововилив у мозок.
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