Танцівник Дорофєєвої вперше після виходу з коми дав про себе знати в мережі: Попереду шлях реабілітації

Жорстоко побитий співробітником УДО танцівник Євген Гончаренко, якого днями вивели з медикаментозної коми, подякував усім за підтримку.

Парубок зміг особисто написати про це в Instagram.

Судячи зі сторіз, Женя вже приймає відвідувачів та поспілкувався телефоном із Надею Дорофєєвою.

Нагадаємо, на танцівника балету співачки напали коло гей-клубу. Тепер уже колишній військовослужбовець Управління державної охорони завдав йому кількох ударів, внаслідок чого в Гончаренка стався крововилив у мозок.