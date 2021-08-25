"Така помилка може коштувати життя": Влад Яма загримів під крапельницю після вечері в ресторані

Хореограф Влад Яма розказав про те, як його вечеря з другом в одному з київських ресторанів обернулася на моторошну та небезпечну пригоду.

Чоловік опинився під крапельницею через гостру алергічну реакцію - набряк Квінке.

Що сталося, Влад розказав у своїх Insta-сторіз.

Ніщо не віщувало... фото з instagram ями

Реклама:

Зі слів Ями, йому стало зле після того, як він повернувся додому та ліг спати. Добре, що хореограф відмовився від ідеї самостійно їхати до лікарні і вчасно викликав швидку.

У Влада сталася гостра алергіяна реакція

Як пояснив Влад, алергію в нього викликав мед, який був присутній у страві замість зазначеної в меню карамелі. Заклад вибачився.

На щастя, вже наступного дня Влад "як огірок"

"...Така помилка може іноді коштувати життя", - зазначив Яма.

Нагадаємо, торік хореограф теж змусив шанувальників добряче за себе попереживати, коли отримав травму на "Танцях з зірками". Йому тоді знадобилася операція.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Дружина Влада Ями поділилася ніжними ФОТО з ним та формулою міцних стосунків