"Така помилка може коштувати життя": Влад Яма загримів під крапельницю після вечері в ресторані
Хореограф Влад Яма розказав про те, як його вечеря з другом в одному з київських ресторанів обернулася на моторошну та небезпечну пригоду.
Чоловік опинився під крапельницею через гостру алергічну реакцію - набряк Квінке.
Що сталося, Влад розказав у своїх Insta-сторіз.
Зі слів Ями, йому стало зле після того, як він повернувся додому та ліг спати. Добре, що хореограф відмовився від ідеї самостійно їхати до лікарні і вчасно викликав швидку.
Як пояснив Влад, алергію в нього викликав мед, який був присутній у страві замість зазначеної в меню карамелі. Заклад вибачився.
"...Така помилка може іноді коштувати життя", - зазначив Яма.
Нагадаємо, торік хореограф теж змусив шанувальників добряче за себе попереживати, коли отримав травму на "Танцях з зірками". Йому тоді знадобилася операція.
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