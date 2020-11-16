Дружина травмованого Влада Ями показала його в пов'язці, щоби заспокоїти фанів

16 листопада 2020, 14:57

Хореограф Влад Яма змусив шанувальників за себе похвилюватися. Під час чергового прямого етеру "Танців із зірками" 15-го листопада він отримав травму та вирушив до лікарні просто зі знімального майданчику.

Та все виявилося не так страшно. 

Свого коханого з перев'язаною рукою пред'явила в Instagram Владова дружина Лілія. Вона запевнила, що, хоча палець і травмований, на щастя, обійшлося без переламу.

 
Влад відбувся переляком
скріншот із Instagram Лілії ями

Як відомо, пошкодив палець Яма під час виконання ф'южна з Юлією Саніною та та її партнером.

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