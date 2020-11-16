Дружина травмованого Влада Ями показала його в пов'язці, щоби заспокоїти фанів
Понеділок, 16 листопада 2020, 14:57
Хореограф Влад Яма змусив шанувальників за себе похвилюватися. Під час чергового прямого етеру "Танців із зірками" 15-го листопада він отримав травму та вирушив до лікарні просто зі знімального майданчику.
Та все виявилося не так страшно.
Свого коханого з перев'язаною рукою пред'явила в Instagram Владова дружина Лілія. Вона запевнила, що, хоча палець і травмований, на щастя, обійшлося без переламу.
Як відомо, пошкодив палець Яма під час виконання ф'южна з Юлією Саніною та та її партнером.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Сімейні "Танці": Мейхер уперше показала доньок, а Дімопулос вивела на паркет сина та пасинка
Приєднуйтесь до дискусії