Стужук на морі показала, як виглядає її обличчя після операції

Блогерка Софія Стужук, котра нещодавно наважилася лягти під скальпель хірурга, вважає, що такі "апгрейди" аж ніяк не суперечать філософії прийняття себе.

Як тепер виглядає її обличчя, можна помилуватися в Instagram, адже кралечка вже позбулася тейпів і швів та навіть гайнула в чергову подорож.

Разом із трьома дітьми Соня відпочиває в Одесі.

Оновлена Софія поїхала на море фото з instagram стужук

Як зізналася блогерка, змінити свій носик вона мріяла ще з 12 років. Операція, яку провів Едгар Камінський, полягала в зменшенні кінчика носа та видаленні жиру з повік, який давав ефект "утомленого погляду".

"...Здається, висновок, до якого я прийшла - прийняття не дорівнює "забити" на кшталт "лишимо все як є" - це по-перше. А по-друге, прийняття - набагато глибше та багатогранніше поняття, ніж просто про зовнішність. Це про прийняття своєї особистості, своєї індивідуальності, своїх емоцій, рис, сильних та слабких сторін, бажань, думок, вчинків... це про відмову від ворожнечі з самим собою", - поділилася думками Стужук.

Із обличчя багатодітної блогерки вже познімали шви і тейпи

"Людина, яка приймає себе, каже "ось це в мене добре, а ось це не дуже" та готова змінювати свої слабкі сторони, приймаючи їх. І в моєму випадку моє прийняття свого внутрішнього образу себе: бажання виглядати так, як як почуваюся, вдосконалюватися - воно сильніше за прийняття того, що дала мені природа", - пояснила вона.

Зі слів Софії, її прагнення прооперувати груди та ніч підтримував ще її покійний ексчоловік Дмитро, який говорив, що в неї "охєрєнна дупа", а після пластики жінка стане взагалі "ракетою". Але лише тепер вона нарешті зізріла, щоби рухатися назустріч своїм бажанням.

Ось такий тепер носик у Стужук

Нагадаємо, нові груди Стужук зробила собі в березні. Щоправда, тепер "м'ячики по півкіло" здаються їй завеликими.

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