"Два величезних м’ячика по півкіло": Стужук розказала про плюси і мінуси штучних грудей

Блогерка Софія Стужук, яка у березні зробила пластику грудей, поділилася враженнями від своїх штучних форм.

Багатодітна мати перелічила плюси і мінуси бюсту та припустила, що треба було робити його все ж таки меншим.

"Плюси зроблених грудей (особливо в порівнянні з тими, що були) незаперечні: ти можеш не носити ліфчики; взагалі можеш носити будь-який одяг, і все виглядає ідеально; офігенно гарно виглядають будь-які декольте; нічого нікуди не вистрибує/не йде/швидко відновлюється при рухах :)", - запевнила Стужук.

Операція на цицях Стужук тривала 4,5 години усі фото з instagram

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"Не потрібно підбирати спеціальні топи, які 100% точно будуть тримати. Будь-які виглядають добре і сидять добре). Займатися спортом (стрибати, бігати) зручно в цілому в будь-якому спідньому. Це дуже красиво і привертає увагу; ти собі більше подобаєшся і кайфуєш від себе", - зазначила Софія.

Соня постійно вихваляється своїми м'ячиками

Що ж до мінусів штучних грудей, то їх, за словами Стужук, значно менше.⠀

"Якщо ти з декольте, то в клубах бажано, щоб тебе охороняли. Деякі підписниці при знайомстві просять помацати і мацають. А взагалі дискомфорту рівно 0. Нічого не турбує, не заважає, не болить тим більше :) На животі спати зручно :) як на подушечках", - заявила блогерка.⠀

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"Єдиний момент, який у мене зараз під питанням - таки мені здається, що 450 мл для мене забагато. І вони мене роблять ще масивнішою, було б ідеально 375-400 максимум. Але поки вирішила почекати подивитися, адже навіть півроку не пройшло. + Я все ще також планую скинути ці злощасних 10 кг. По ідеї, буде виглядати по-іншому", - поділилася думками Стужук.⠀

Стужук ніяк не може скинути зайві кіло, але це не заважає їй позувати у бікіні

"В цілому, я задоволена і кайфую, і так мені точно більше подобається, ніж до. Але поки що виглядає дійсно, здається, занадто штучно). Два величезних м'ячика по півкіло)))) при моєму зрості 163", - підсумувала Софія.

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