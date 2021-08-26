"Це шокує мене самого": олімпійський призер Горуна іде на Танці

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо, каратист Станіслав Горуна погодився на участь у телешоу "Танці з зірками".

Спортсмен зізнався, що сам шокований своїм рішенням, і попросив партнерку по паркету набратися терпіння.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

32-річний Горуна виступає у категорії куміте до 75 кг. Він не лише має бронзову медаль Олімпіади-2020, а ще є чемпіоном Європи 2021.

Горуна став останнім учасником нового сезону "Танців", який розпочнеться 5-го вересня фото з instagram

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