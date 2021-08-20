Melovin у халаті та з огірками на очах прийняв виклик на "Танці з зірками". Кумедне ВІДЕО

До зіркового складу наступного сезону шоу "Танці з зірками" приєднався ще один учасник: співак Melovin.

Яскраве відео-оголошення про це артист опублікував у своєму Instagram.

У ролику Мел релаксує на ліжку в халаті та з рушником на голові, ще й із кружальцями огірка на повіках. Аж коли йому телефонують із "телетанців", із ентузіазмом схоплюється та, озброївшись диско-кулею, прямує змагатися.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MÉLOVIN 🩸 (@melovin_official)

Нагадаємо, нещодавно Melovin здійснив камінг-аут просто на сцені, палко поцілувавши хлопця на очах у глядачів.

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