Melovin у халаті та з огірками на очах прийняв виклик на "Танці з зірками". Кумедне ВІДЕО
До зіркового складу наступного сезону шоу "Танці з зірками" приєднався ще один учасник: співак Melovin.
Яскраве відео-оголошення про це артист опублікував у своєму Instagram.
У ролику Мел релаксує на ліжку в халаті та з рушником на голові, ще й із кружальцями огірка на повіках. Аж коли йому телефонують із "телетанців", із ентузіазмом схоплюється та, озброївшись диско-кулею, прямує змагатися.
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Нагадаємо, нещодавно Melovin здійснив камінг-аут просто на сцені, палко поцілувавши хлопця на очах у глядачів.
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