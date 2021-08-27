Досі відчуваю докори сумління: "не найкраща мати" Марченко привітала сина з днем народження

27-го серпня сину телеведучої Оксани Марченко Богдану виповнилося 24.

Хлопця у мережі привітала і мама, і дружина Катерина.

При цьому, Оксана Марченко зізналася, що досі відчуває докори сумління за те, що була не найкращою мамою.

"Любий сину! З Днем народження! Я не пам'ятаю, чи говорила раніше, що багато моїх досягнень як земної людини пов'язані з твоїм народженням. Найголовніше - я стала сильнішою і сміливішою! Можливо, я не найкраща мати на світі і досі відчуваю докори сумління, що не завжди була поруч, коли тобі було складно, але я завжди молилася за тебе, а ти став справжнім Чоловіком!", - заявила дружина Медведчука.

Як відомо, батьком Богдана є Юрій Корж

"Кожна мама дуже любить своїх дітей - це дуже природно і надприродно. Але я люблю тебе більше за всіх! Тому що ніколи не забороняла тобі робити помилки, а просто завжди пояснювала, що буде після. Ти став дуже розумним, вихованим, шляхетним чоловіком, але тепер завдання ускладнюється: стати справжньою Людиною з великої букви. У тебе є з кого брати приклад, і я вірю в тебе!", - наголосила вона.

"Будь коханим, здоровим і щасливим, свої невдачі і поразки приймай з вдячністю і розумінням, що це іспити, здавши які, піднімешся вище. Якщо будуть проблеми або складні питання, чи просто комусь захочеться подзвонити, - ти знаєш мій номер ...", - написала мама Оксана.

"Але в цьому році у тебе з'явився конкурент, і я вже не знаю, чий дзвінок прийму раніше і кого люблю більше 😉 ... У тебе поки єдина перевага - у нього ще немає телефону 😂 Люблю тебе ❤ З Днем народження, Богданчик!", - зазначила Марченко, маючи на увазі онука Вітю

Дружина іменинника, Катерина виклала кілька сімейних фото та присвятила коханому зворушливі слова.

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Нагадаємо, Богдан і Катерина відгуляли весілля у жовтні минулого року.