Коли забула зняти цінника: модний конфуз Лопес в Італії. ФОТО

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес узяла участь у фешн-заході Dolce & Gabbana у Венеції. І мережа мала би ще кілька днів, як і завжди, обговорювати яскравий та стильний аутфіт 52-річної діви, але дещо пішло не так.

Ні Джей Ло, ні її почет не помітили невеличкої деталі - цінника, який лишився на її розкішному кейпі. Звісно, папараці таке не прогледіли, і тепер Інтернет рясніє фотографіями, які навряд чи радують артистку.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Дженніфер Лопес вигуляла ошатне вбрання в Італії

У своєму Instagram зірка конфуз із цінником, звісно, не показала

Нагадаємо, кілька років тому схожа халепа сталася з Меган Маркл.

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