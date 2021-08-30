Коли забула зняти цінника: модний конфуз Лопес в Італії. ФОТО
30 серпня 2021, 12:40
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес узяла участь у фешн-заході Dolce & Gabbana у Венеції. І мережа мала би ще кілька днів, як і завжди, обговорювати яскравий та стильний аутфіт 52-річної діви, але дещо пішло не так.
Ні Джей Ло, ні її почет не помітили невеличкої деталі - цінника, який лишився на її розкішному кейпі. Звісно, папараці таке не прогледіли, і тепер Інтернет рясніє фотографіями, які навряд чи радують артистку.
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Нагадаємо, кілька років тому схожа халепа сталася з Меган Маркл.
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