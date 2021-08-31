Не п'є, не палить, надихає: Tayanna розказала, чим пишається, і показала ніжне ФОТО с сином

Співачка Tayanna не приховує, що колись у неї було чимало комплексів, які заважали їй розкрити свій потенціал на повну. Але тепер зірка впевнена в собі та знає: їй є чим пишатися.

Список таких досягнень вона склала для допису в Instagram.

Тетяна з віком навчилася визнавати як свої поразки, так і досягнення фото з instagram tayanna

"...Ми часто недооцінюємо себе і ставимо на останнє місце. Давайте зараз всі згадаємо, за що нам варто пишатися! Навіть, якщо це зовсім дрібниці... Що легко для одного - складно для іншого", - поділилася вона.

Сама Тетяна, передусім, пишається тим, що вона - мама прекрасного сина, а ще своїми теплими відносинами з родиною та співпрацею з Аланом Бадоєвим.

Синочок Даніель - привід для гордості зіркової мами

"Я пишаюся тим, що не п'ю алкоголь та не палю. Я кожен день насолоджуюся своїм життям. Я вибрала свій шлях і досягаю своїх цілей. Я сама купила собі квартиру і машину. Я побудувала своїм чудовим батькам будинок. Я постійно саморозвиваюсь, вчуся, рухаюся вперед", - написала вона.

"Я зустріла чоловіка своєї мрії. Я отримала премію "співачка року" і "прорив року". Я написала пісню яка надихає мільйони жінок. Я пишаюсь тим, що в мене є ВИ. Я пишаюся тим, що я - це я!", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, сина Даніеля Tayanna народила від саундпродюсера Єгора Глєбова. Вони розійшлися через зраду чоловіка. Також Тетяна розказувала, що він піднімав на неї руку. Як відомо, потім Єгор закрутив роман із Ані Лорак.

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