Депутат Беленюк зачарував ФОТО з "любов'ю, придбаною за гроші"

Зе-депутат та олімпійський призер Жан Беленюк присвятив зворушливий допис своєму улюбленцеві - песикові породи китайська чубата. Політик привітав свого Каспера з 12-річчям.

Песик Жана Беленюка святкує 12-ий день народження фото з instagram беленюка

"Любов, яка була придбана за гроші, і за яку хочеться лише доплатити сьогодні", - зізнався він, поділившись зворушливими фото з іменинником.

Депутат-спортсмен привітав Каспера в соцмережах

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Хто тут татків улюблений хлопчик?

Між іншим, у Каспера Беленюка є Instagram

Нагадаємо, свого часу Жан, один із найласіших холостяків Ради, розказував, якими рисами має володіти дівчина, щоби підкорити його серце. До цього списку варто додати ще одне: вона має любити собак.

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