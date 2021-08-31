Депутат Беленюк зачарував ФОТО з "любов'ю, придбаною за гроші"

Вівторок, 31 серпня 2021, 11:24

Зе-депутат та олімпійський призер Жан Беленюк присвятив зворушливий допис своєму улюбленцеві - песикові породи китайська чубата. Політик привітав свого Каспера з 12-річчям.

 
Песик Жана Беленюка святкує 12-ий день народження
фото з instagram беленюка 

"Любов, яка була придбана за гроші, і за яку хочеться лише доплатити сьогодні", - зізнався він, поділившись зворушливими фото з іменинником.

 
Депутат-спортсмен привітав Каспера в соцмережах
 
Не кажіть, що від цього кадру ваше серце не тьохнуло!
 
Хто тут татків улюблений хлопчик?
 
 
 
 
Між іншим, у Каспера Беленюка є Instagram 

Нагадаємо, свого часу Жан, один із найласіших холостяків Ради, розказував, якими рисами має володіти дівчина, щоби підкорити його серце. До цього списку варто додати ще одне: вона має любити собак.

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