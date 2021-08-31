Депутат Беленюк зачарував ФОТО з "любов'ю, придбаною за гроші"
Вівторок, 31 серпня 2021, 11:24
Зе-депутат та олімпійський призер Жан Беленюк присвятив зворушливий допис своєму улюбленцеві - песикові породи китайська чубата. Політик привітав свого Каспера з 12-річчям.
"Любов, яка була придбана за гроші, і за яку хочеться лише доплатити сьогодні", - зізнався він, поділившись зворушливими фото з іменинником.
Нагадаємо, свого часу Жан, один із найласіших холостяків Ради, розказував, якими рисами має володіти дівчина, щоби підкорити його серце. До цього списку варто додати ще одне: вона має любити собак.
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