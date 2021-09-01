Не горбитися, не сьорбати та не називати себе кобилою: Фреймут розкрила секрети висококласної панни

Телеведуча Ольга Фреймут продовжує ділитися секретами, як стати справжньою, "висококласною" панною. Для тих, хто вже добре запам'ятав, що не можна на спідню білизну казати "труси", в неї є наступні настанови.

Зокрема вони стосуються постави, погляду, розмови та поведінки під час їжі. Про це Оля написала в Instagram.

"Панна ніколи не горбиться, навіть якщо її здолала втома і побило життя. Рівна спина, голівонька рівна. Між підборіддям і грудьми має бути відстань з долоню. Якщо голова хилиться додолу, як зів‘яла жоржина, пані матиме невпевнений вигляд", - наголосила Фреймут.

Ноги пані може тримати навіть ось так. Головне, щоби між підборіддям та грудьми вміщалася долоня фото з instagram фреймут

Реклама:

"Панна ніколи не відводить погляд, хіба бачить щось зовсім непристойне. Вона дивиться на співрозмовника з теплом та увагою, навіть якщо той пропащий", - зазначила вона.

Виявляється, для висококласної панни та пані існують теми-табу.

"Пані добре знає, що говорити про коронавірус, борги, антихристів і дурнувату владу - заняття ледачих на лавці біля під’їзду. Панна цікавиться співрозмовником. Більше слухає, говорить мало. Вона ніколи не перебиває і не продовжує речення за того, з ким спілкується", - написала телеведуча.

"...Навіть якщо її здолала втома і побило життя..."

Окрім цього, на думку Олі, панні за жодних обставин не можна бідкатися, нарікати та "ділитися гризотою зі світом", яка би халепа її не спіткала. А ще не дозволяється обзивати саму себе "дурою, віслючівною, кобилою, товстою коровою" тощо.

"Столові манери. Панна їсть охайно, не сьорбає, як з перепою; не облизується; бортики її тарілки чисті, вона не дує на гарячу зупу. Панна користується приборами, не розмахує ними, немов відганяє злих духів. Пані не кусає хліб, не говорить з набитим ротом. І так, панна залишає трохи в тарілці, навіть якщо не наїлася", - підкреслила Фреймут.

Нагадаємо, як раніше вчила телеведуча, панна з гарними манерами взагалі не повинна хотіти їсти або мерзнути.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Поради Фреймут про кар'єру: не конфліктувати через клімакс і бути "підлабузничком"

"Масивний животик, складки на спині, целюліт": Фреймут провела інструктаж із підбору гардеробу