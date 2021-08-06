Фреймут поспокушала чоловіка у готельному ліфті. ФОТО

П'ятниця, 6 серпня 2021, 13:10

Телеведуча Ольга Фреймут залучила свого чоловіка Володимира Локотка до незвичної мініфотосесії в ліфті одного з київських готелів.

Парочку зазнімкували ніби за мить до палкого поцілунку (а може, і справді за мить до палкого поцілунку).

 
Локотко та Фреймут романтично попозували в ліфті
фото roman ketkov з instagram фреймут 
 
Гаряча парочка
 
 

Нагадаємо, в Ольги з Володимиром є двійко спільних дітей. Телезірка не приховує, що сама запропонувала гендиректорові "Нового каналу" взяти її заміж.

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