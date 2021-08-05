Солістка Kazka в свій день народження засвітила дупцю в лосинах на тлі водоспаду

Солістці гурту Kazka Олександрі Заріцькій 3-го серпня виповнилося 29 років. Свій день народження артистка відсвяткувала у мінівідпустці та запостила фото себе в спортлуці в Instagram.

"Увійшла до нового року ⚡️ Вдячна тим, хто крокує поряд! Вдячна тим, хто приєднається незабаром! Я не можу дочекатися, аби побачити, куди нас ця дорога приведе", - написала вона.

З днем народження, Сашо! фото з instagram kazka

"До Дня Народження я побажала лише одного: щоб усі мої люди були здорові та щасливі", - додала Саша, подякувавши всім за привітання.

Нагадаємо, нещодавно Заріцька проголосила себе квір-людиною. Але в її випадку це не означає нетрадиційну орієнтацію.

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