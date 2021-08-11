"У відносинах я гетеросексуальна": солістка Kazka пояснила, чому назвала себе квіром і чому самотня

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка нещодавно наробила галасу в мережі, проголосивши себе квір-людиною, вирішила розставити крапки над "і" в питанні своєї орієнтації.

Зірка запевнила, що, хоч зараз вона самотня, всі її попередні любовні стосунки були з чоловіками.

Про особисте Саша поговорила з Машею Єфросиніною в "Екзамене".

"Моє відношення до квір-людей трошки нетрадиційне, як в плані написано там в Вікіпедії", - пояснила Заріцька причину плутанини, яка виникла.

Зі слів Саші, вона тісно спілкується та підтримує KyivPride, має найкращих друзів нетрадиційної орієнтації та завжди їх захищає. Захотіла вона підтримати й свого колегу Melovin, тому так різко висловилася. Артистка вибачилася перед людьми, в яких її заява викликала "не дуже прекрасні емоції", і які "могли втратити ілюзії в спокійну, елегантну та правильну Kazka".

Заріцька пояснила, яке значення вона вкладає в поняття "квір" фото з instagram kazka

"Квір-люди - це не тільки сексуальні якісь відносини. Це також люди, які нетрадиційно дивляться на цей світ, може, нетрадиційно відносяться до шлюбу або вважають себе чайлдфрі, це всі витки людей, які не дуже вписуються в традиційні відносини. Тобто я себе відношу до цих людей, знов-таки, і, може, через те, що в мене не дуже виходить зустрічатися з хлопцями", - сказала вона.

"Я дуже відкрита в цьому плані людина, і я більше за свободу у всьому. Я не хочу ставити якісь рамки, не хочу, щоби це було загнано в "я гетеросексуальна"... я за свободу, я не хочу казати, що я все своє життя проведу саме в ось такій формі, я хочу бути відкрита до всього", - поділилася артистка.

Співачка обурена тим, що ЗМІ поквапилися записати її в лесбі

Одначе навіть упрагнення до свободи в "квір-людини" Олександри є свої межі. Так вона проти так званих відкритих стосунках, де партнерам дозволяється мати інтим на стороні.

"От тут я, мабуть, буду суперконсервативною людиною, бо я, мабуть, людина, яка хоче тримати біля себе людину і знати, що вона тільки моя", - зізналася співачка.

Хай там як, але зараз Заріцька самотня. Зірка підкреслила, що в неї немає проблем із увагою з боку чоловікв, просто вона сама не хоче стосунків.

"Може, я сама їх відштовхую своєю поведінкою, бо дуже часто я починаю морозитися від людей... Може, це якась невпевненість до кінця в собі", - припустила артистка.

Як пояснила Саша, вона розуміє, що стосунки забрали би в неї багато часу, думок та емоцій, тоді як вона хоче максимально бути зайнята своєю творчістю.

"Це жахливо зараз прозвучить, але я не хочу забивати собі мозок відносинами... Це жах, я знаю", - додала вона.

Нагадаємо, кілька років тому в Заріцької був кавалер-іноземець.

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