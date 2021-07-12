Солістка Kazka про свій "камінг-аут": Не приписуйте мені те, що я не казала

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка днями заявила, що вважає себе "квіром", відреагувала на резонанс, який наробило її одкровення в мережі.

Так дівчина вирішила прояснити, що це не був камінг-аут, тобто вона не зізналася в нетрадиційній орієнтації, як дехто сприйняв.

скріншот із insta -сторіз kazka

Тобто, вочевидь, Саша мала на увазі, що вона належить до людей, які не вписуються в бінарну гендерну систему.

Як приклад тут можна навести американську співачку Майлі Сайрус. Як пояснювала та свого часу, вона рівною мірою почувається і чоловіком, і жінкою. До бі-, гетеро- чи гомосексуалів зірка теж просить себе не відносити.