"Всесвіт вирішив так": Остапчуки ніжно привітали одне одного з другою річницею стосунків

Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Христина відзначають другу річницю свого знайомства.

Саме в цей день чоловік, тоді ще одружений із Оленою Войченко, стрів свою "танцюючу нотаріуску" на весіллі, де працював ведучим. А через рік покликав її заміж.

"Кохана моя, вдячний тобі за наше життя та наше щастя", - зізнався Вова в Insta-сторіз.

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"Я ніколи би не повірив, як круто зміниться моє життя за ці два роки. Щасливий, що Всесвіт нас зустрів 19.09.2019. Вдячний, що ти рік тому сказала мені "Так", надягнувши обручку. Радий проживати кожен день із Тобою, найкращою та найкоханішою", - звернувся він до дружини.

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"Тоді, два роки тому, все могло статися інакше! Адже ми могли не зустрітися, але Всесвіт вирішив так, а він точно знає, що для нас краще! Два роки від дня знайомства! Рік від дня освідчення! Стільки всього було за цей час, але хай так, як і на цих фото, ми завжди тримаємо одне одного за руку, завжди сміємося, а найголовніше, ніколи не перестали бути собою! Адже такими ми одне одного пізнали та покохали!", - написала Христина.

Нагадаємо, Олена, від якої в Володимира є донька Емілія та син Еван, стверджувала, що він зраджував її ще до знайомства з Христиною, зокрема скакав у гречку, коли дружина була вагітна.

Фото з Instagram Володимира та Христини Остапчуків

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