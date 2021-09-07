"Можна кричати і стрибати на стелі": Богдан та Заливако розповіли про єдине правило в своїх стосунках

Телепарочка з "Холостяка", Анна Богдан та Михайло Заливако продовжують будувати свої стосунки вже не під прицілами камер, і в них є одне-єдине, але важливе правило.

Про конфлікти і про те, хто перший іде миритися, голуб'ята розказали JetSetter.

Міша та Аня розказали про свої стосунки фото катерини ніколайчук із сайту JetSetter

"Правило одне: не виходимо з кімнати, доки не вирішимо питання. Спочатку домовилися, що можна кричати, стрибати на стелі і стояти на руках, але не можна не вирішити проблему. Якщо вона є, завжди потрібно розмовляти, а так більше правил немає", - поділилася Аня.

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"Думаю, що Міша більш гнучкий, адже я часто можу стояти на своєму. Однак, якщо факти говорять зворотне, не сперечаюся (усміхається). Ну і це залежить від питань. Що стосується останнього слова, то такого взагалі в нас немає, все обговорюється", - зазначила вона.

У Богдан за плечима є один невдалий шлюб

Жінка зізналася, що є риса, яка її дратує в Михайлові.

"Міша любить розкидати речі, а мені це дуже не подобається. У результаті збираємо і я, і він", - розповіла вона.

"Аня постійно намагається все кудись заховати, щоб удома взагалі нічого не лежало. Я вже сміюся, що, може, тоді ще й телевізор кудись заникаємо? (сміється)", - виклав свою позицію Заливако.

Пара чесно назвала риси, які їх дратують одне в одному

За фінансові питання в парі відповідає Михайло. І він же першим робить крок назустріч після сварок.

"Думаю, що я як жінка чекаю і хочу, щоб це був він, а він знає, чому я хочу так - і ми миримося", - зізналася Богдан.

Нагадаємо, не так давно Михайло зізнався, що його найперше враження від Анни на телепроєкті було негативним, і якби він міг, то одразу би відправив цю претендентку на своє серце додому.

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