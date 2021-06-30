Мурашки та хімія: "Холостяк" Заливако розповів, що йому подобається у Богдан

Середа, 30 червня 2021, 16:00

Учасник 11-го сезону телешоу "Холостяк" Михайло Заливако перелічив, що саме йому подобається в його обраниці Анні Богдан.

Він написав пост у Instagram та показав фото, де Аня сидить у нього на колінах.

 
А от спочатку Заливако не вподобав ексдружину Богдана 

"Подобається відчуття поруч. Подобається, коли йдемо за руку. Подобається, що викликаєш мурашки по шкірі. Подобається з тобою слухати одну пісню на repeat. Подобається, що не соромно. Подобається, коли дуркуєш. Подобається, що не боїшся. Подобається, що справжня", - зазначив Заливако.

 
Закоханим довелося три місяці приховувати свої стосунки від усіх 

"Загалом подобається ... і так, хімія - дуже подобається", - додав він.

 
Нещодавно Заливако з Богдан відпочивали у Каппадокії

Нагадаємо, Богдан нещодавно зізналася, що після розлучення погладшала на 16 кіло. 


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