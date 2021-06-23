"Робіть побільше своїх фото в спідньому": ексдружина Богдана дала поради, як схуднути

Переможниця 11-го сезону "Холостяка" Анна Богдан, яка після розлучення з ексголовою ОП набрала 16 кіло, розказала, як їй вдалося позбутися їх лише за пів року.

Дівчина Михайла Заливака написала про це розлогий допис у Instagram.

На думку Анни, щоби отримати прекрасне та здорове тіло, неодмінно треба навести лад в усіх сферах життя, і не лише в харчуванні.

Анну Богдан зараз навіть складно уявити з +16 кілограмів фото з instagram

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"Правильне харчування. Жодних дієт! Жодних жорстких обмежень у їжі! Їсти саму гречку без солі, закушуючи огірками - категорично не можна. В раціоні має бути риба, м'ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи...! Ну і, звісно, нічого жирного, борошняного, смаженого!", - написала жінка.

Богдан наголосила, що солодке з раціону потрібно викреслити. Наприклад, вона, маючи залежність від цукру, перейшла на фітнес-батончики з горіхів та сухофруктів.

"Пити воду. Багато. Знаю, що важко себе примусити систематично пити воду. Але треба", - підкреслила вона.

Щоби схуднути, треба навести лад не лише в холодильнику, а і в житті

Звісно, невід'ємною частиною життя має стати спорт. Адже він не лише сприяє схудненню, а й піднімає настрій та заряджає позитивною енергією.

"Найголовніший пункт. Любити себе та своє тіло! Дівчатка, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це - для себе! Не зациклюйтеся на вагах - робіть більше своїх фото в спідньому, щоби оцінити результат", - порадила Богдан.

"Ну і відповідь на питання, яке цікавить багатьох... Так, у мене теж є розтяжки. Вони з'являються в більшості дівчат, тож нічого такого в цьому нема. Не ставтеся до них як до недоліку! Вважайте їх особливістю своєї фігури", - додала вона.

Анна Богдан + Михайло Заливако

Нагадаємо, Андрій Богдан покликав Аню заміж уже через три місяці після початку стосунків, але їхня "казка" досить скоро закінчилася. Михайло Заливако жінці поки пропозиції руки та серця не робив.

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