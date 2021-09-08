Осадча через 3 тижні після пологів показалася в купальнику та оголосила ім'я сина. ОНОВЛЕНО

Телеведуча Катерина Осадча, яка 19-го серпня стала мамою втретє, ефективно використовує щасливі хвилини, коли малюк спить.

Зірка порелаксувала в басейні та запостила фото в Insta-сторіз.

Поки малий спить, у Каті є трохи часу на себе фото з instagram осадчої

А у програмі "Твій день" Осадча нарешті оголосила ім'я новонародженого малюка: Данило.

До слова, як розказала телеведуча, синок народився трохи раніше, ніжж очікували, на 38-му тижні.

Схоже, животик у телеведучої зійшов просто блискавично

Нагадаємо, раніше Осадча зізналася, що сподівалася народити дівчинку.

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