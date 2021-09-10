"Серце зайняте": 71-річний Поплавський розповів про таємничу красуню, з якою в нього ранковий секс

Співаючий ректор Михайло Поплавський розказав, що має таємничу кохану. Імені своєї дами серця 71-річний артист, звісно, не назвав, але похвалився, що вона вродлива.

Про особисте з Поплавським поговорили в програмі Новини.LIVE.

"У мене серце зайняте. Я вже кілька років живу з однією красивою жінкою і веду здоровий спосіб життя", - заявив співак.

Михайло Поплавський має таємничу кохану фото з instagram поплавського

А ще "юний орел" докладно розказав, що треба робити його ровесникам, щоби бути так само жвавими та здоровими як він.

"Здоровий спосіб життя, плавання, гумор, спорт і секс. Потрібно висипатися, не перевантажувати, і саме головне для чоловіків такого віку як я - повинен бути легкий секс, ранковий секс, коли людина відпочила, коли людина заряджається на цілий день", - поділився Поплавський.

"Обов'язково в мене 100 грамів сала свіженького, бичачі яйця, овочі-фрукти. Звичайно, хліба не їм, карпоплі не їм, я не курю і спиртне практично не п'ю... Ну, 50 грамів коньячку з хорошою баришнею я собі можу дозволити", - додав він.

Нагадаємо, Поплавський став коханцем співачки Аліни Гросу, але то лише в кліпі.

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