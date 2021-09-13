"Kiss me": ніжний поцілунок Зеленських потрапив на камеру. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський привселюдно поцілував у губи свою дружину Олену. Романтичний настрій керманичеві навіяла пісня "Kiss Me".

Зеленський поцілував свою першу леді

Відео зворушливого моменту, що відбувся на святкуванні 30-річчя Національного олімпійського комітету, виклали в фан-Instagram.

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Як відомо, Зеленські на початку вересня відзначили 18-ту річницю свого шлюбу. Володимир називає Олену своїм щастям.

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