"Kiss me": ніжний поцілунок Зеленських потрапив на камеру. ВІДЕО

13 вересня 2021, 10:58

Президент Володимир Зеленський привселюдно поцілував у губи свою дружину Олену. Романтичний настрій керманичеві навіяла пісня "Kiss Me".

 
Зеленський поцілував свою першу леді

Відео зворушливого моменту, що відбувся на святкуванні 30-річчя Національного олімпійського комітету, виклали в фан-Instagram.

Як відомо, Зеленські на початку вересня відзначили 18-ту річницю свого шлюбу.  Володимир називає Олену своїм щастям.

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