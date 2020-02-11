Зеленський зізнався, коли почав довіряти дружині

Президент Володимир Зеленський розказав про довіру до близьких людей. Зокрема, і до дружини Олени.

Офіс президента зробив відео його робочого дня, під час якого у гаранта запитали, коли він починає довіряти.

"Я зустрічався з моєю жінкою майбутньою 8 років. Я думаю, це і є відповідь на питання", - зі сміхом відповів Зеленський.

"Це найближча моя людина. Бачите, я потім не відпускаю", - додав він.

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Нагадаємо, нещодавно перша леді відзначала 42-річчя, і Зеленський публічно назвав її своїм щастям.

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