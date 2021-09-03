Як Зеленський у Кремнієвій долині віртуальну панаму міряв. ВІДЕО
У рамках свого офіційного візиту до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський завітав до Кремнієвої долини. Знайомлячись із новітніми розробками, український керманич приміряв панаму.
Так Зеленський "побував" у віртуальній примірочній DRESSX.
Як працює ця платформа, де продається цифровий одяг, показала Зеленському засновниця проєкту, журналістка, телеведуча, очільниця міжнародного тижня моди "Mercedes-Benz Kiev Fashion Days" Дарія Шаповалова. Вона запостила відео в Instagram.
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Нагадаємо, до США разом із президентом поїхав його новий речник Сергій Нікіфоров і вже встиг відзначитися в мережі своїм фото з висолопленим язиком та монументом Джорджа Вашингтона.
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