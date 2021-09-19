Адель у шикарній сукні підтвердила свої стосунки зі спортивним агентом. ФОТО

Британська співачка Адель та відомий спортивний агент Річ Пол - офіційно пара. Першим фото з бойфрендом 33-річна зірка поділилася в Instagram.

Адель ефектно представила публіці свого нового кавалера фото з instagram адель

Як вам ця пара?

Підписники Адель засипали артистку компліментами, а ще запитаннями, коли ж буде новий альбом. Про це вона поки ні пари з вуст, але видання The Mirror, посилаючись на джерела, повідомляє, що станеться грандіозна подія перед Різдвом.

Нагадаємо, чутки про роман розлученої Адель та Річа ходили вже кілька місяців, і папараці неодноразово ловили парочку під час побачень.

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