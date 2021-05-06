Струнка Адель з нагоди 33-річчя показалася без мейкапу та покружляла в сукні

Британська співачка Адель настільки рідкий гість у соцмережах, що кожне нове її фото – ціла подія. Особливо після скинутих нею кілограмів та розлучення.

І ось з нагоди свого 33-го дня народження 5-го травня зірка виклала цілих три світлини себе – без мейкапу, в морі та вдома у сукні.

Адель подала на розлучення з чоловіком у вересні 2019-го

Неймовірне схудення співачки почалося понад два роки тому

Фото в купальнику в повний зріст Адель поки не викладала, а дарма

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