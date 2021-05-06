Струнка Адель з нагоди 33-річчя показалася без мейкапу та покружляла в сукні

Четвер, 6 травня 2021, 09:40

Британська співачка Адель настільки рідкий гість у соцмережах, що кожне нове її фото – ціла подія. Особливо після скинутих нею кілограмів та розлучення

І ось з нагоди свого 33-го дня народження 5-го травня зірка виклала цілих три світлини себе – без мейкапу, в морі та вдома у сукні.

 
Адель подала на розлучення з чоловіком у вересні 2019-го 
 
Неймовірне схудення співачки почалося понад два роки тому 
 
Фото в купальнику в повний зріст Адель поки не викладала, а дарма 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Пляжна кралечка: Адель на відпочинку похизувалася стрункою фігуркою

Мінус 45 кіло? Адель в обтислому спортивному вбранні показала струнку фігурку

Адель у ліфчику й обтислих штанцях засвітила тонку талію. ФОТО

"Половина мене": струнка Адель яскраво запалила в американському телешоу

Через 2 роки після розриву: Адель нарешті офіційно розлучиться з чоловіком


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів