Білий танець під сімейний оркестр: як Порошенка з 56-річчям вітали
26 вересня 2021, 15:36
Експрезидент Петро Порошенко 26-го вересня святкує свій 56-ий день народження. Від дружини Марини та молодших дітей іменинник отримав музичне привітання-сюрприз.
Як то було, колишня перша леді розказала та показала в соцмережах.
Зі слів Марини, мелодію з фільму "Ромео та Джульєтта" син та доньки репетирували два тижні.
"Саме на цей фільм майбутній чоловік запросив мене у кіно у далекому 1983. Ця стрічка і музика з неї відтоді стали символом нашої любові", - пояснила Порошенко.
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Нагадаємо, на початку вересня Порошенки святкували 37-му річницю шлюбу.
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