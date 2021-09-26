Білий танець під сімейний оркестр: як Порошенка з 56-річчям вітали

Експрезидент Петро Порошенко 26-го вересня святкує свій 56-ий день народження. Від дружини Марини та молодших дітей іменинник отримав музичне привітання-сюрприз.

Як то було, колишня перша леді розказала та показала в соцмережах.

Марина запросила чоловіка на білий танець фото михайла палінчака з instagram марини та петра порошенків

Іменинник не здогадувався, що музиканти, що ховаються за шторами - це "фемілі-бенд" Порошенків

Зі слів Марини, мелодію з фільму "Ромео та Джульєтта" син та доньки репетирували два тижні.

"Саме на цей фільм майбутній чоловік запросив мене у кіно у далекому 1983. Ця стрічка і музика з неї відтоді стали символом нашої любові", - пояснила Порошенко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Марина Порошенко (@maryna.poroshenko)

Нагадаємо, на початку вересня Порошенки святкували 37-му річницю шлюбу.

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