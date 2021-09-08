"Все життя тебе кохаю": Порошенко зворушливо привітав дружину з річницею

37 років тому 8-го вересня 18-річний Петро Порошенко одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

Сьогодні 55-річний експрезидент привітав дружину з річницею у соцмережах та згадав, як повідомив мамі про одруження.

"Нам сьогодні 37. Пам'ятаю, як ще 18-річним хлопцем сказав своїй мамі, що одружуюсь. І це було одне з наймудріших рішень в моєму житті. Все життя кохаю Тебе", - написав Петро Олексійович і виклав фото з Мариною.

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Як відомо, Порошенко щороку вітає дружину з річницею у мережі. Торік він викладав відео танцю, а до того - чорно-біле фото.

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Порошенко привітав свою Марину та показав її та себе молодими. ФОТО