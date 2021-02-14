Порошенко у День закоханих розкрив секрет щасливого шлюбу з Жінкою з великої літери

Експрезидент Петро Порошенко уже 37 років одружений зі своєю Мариною, і впевнений, що знає секрет щасливого шлюбу.

Ним він і поділився 14-го лютого у День святого Валентина.

"Ми з Мариною одружені уже 37 років, і в нас часто питають секрет довгого і щасливого шлюбу. Коли як не сьогодні, у День закоханих, відкрити цю таємницю", - зазначив Петро Олексійович.

"Перша складова, це, звісно, кохання. Воно є базою, фундаментом кожної родини. Те, що Марина — жінка, з якою я хочу прожити все своє життя, я зрозумів з першого погляду. І у мене ніколи не було щодо цього жодного сумніву", - наголосив Порошенко.

"Друга, дуже важлива умова — це довіра. Це те, що є у нас, і чого я бажаю кожному чоловіку і кожній дружині", - зазначив він.

"І ще має бути мудрість. Я дякую, що Господь послав мені мудру жінку. Кажуть, що ідеальний чоловік — це той, хто твердо переконаний, що у нього ідеальна дружина. І я не втомлююся повторювати, що моя Марина — Жінка з великої літери. Кохаю ❤", - заявив Порошенко.

У Порошенків четверо дітей і двоє онуків

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