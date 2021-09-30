Павлік і Репяхова вперше показали обличчя сина

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова вперше виклала в мережу фото, на якому видно личко їхнього 3-місячного сина Михасика.

Нещодавно вони з чоловіком і малюком знялися у фотосесії, світлину з якої і оприлюднила Катя.

"Знайомтеся, Михайло Павлік. На кого схожий - не питаю", - написала Репяхова фото elenponomaryova

Щасливий татко теж виклав фото з найменшим сином.

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Нагадаємо, Михасик Павлік народився 15-го червня. Для 55-річного артиста малюк став 4-ю дитиною.