Павлік і Репяхова вперше показали обличчя сина

Четвер, 30 вересня 2021, 15:26

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова вперше виклала в мережу фото, на якому видно личко їхнього 3-місячного сина Михасика.

Нещодавно вони з чоловіком і малюком знялися у фотосесії, світлину з якої і оприлюднила Катя. 

 
"Знайомтеся, Михайло Павлік. На кого схожий - не питаю", - написала Репяхова 
фото elenponomaryova

Щасливий татко теж виклав фото з найменшим сином. 

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Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Нагадаємо, Михасик Павлік народився 15-го червня. Для 55-річного артиста малюк став 4-ю дитиною. 


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