Павлік і Репяхова вперше показали обличчя сина
Четвер, 30 вересня 2021, 15:26
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова вперше виклала в мережу фото, на якому видно личко їхнього 3-місячного сина Михасика.
Нещодавно вони з чоловіком і малюком знялися у фотосесії, світлину з якої і оприлюднила Катя.
Щасливий татко теж виклав фото з найменшим сином.
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Нагадаємо, Михасик Павлік народився 15-го червня. Для 55-річного артиста малюк став 4-ю дитиною.
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