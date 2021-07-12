"Нема коли старіти": Павлік про батьківство в 55 років та свій рецепт бадьорості

Співак Віктор Павлік, котрий у віці 55 років став татусем учетверте, зізнався, що відчуває подвійну відповідальність, адже він іще й дідусь трьох онуків.

На кого схожий новонароджений Михайлик, як сприйняли старші діти артиста поповнення в родині, та як йому вдається лишатися таким жвавим та бадьорим, він розказав у інтерв'ю "Фактам".

"Ще звикаю. Переживаю неймовірні емоції: ніжність і тривожність одночасно", - зізнався Віктор Франкович, чия дружина Катерина Репяхова народила 15-го червня.

Віктор Франкович став татком учетверте фото з instagram павліка

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"Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер у голові. Можна сказати, був творчою та навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків: Давида, Вадима та наймолодшу - Аміну. Виходить, мої внуки старші за сина", - поділився він.

Віктор Франкович жалкує, що приділяв замало уваги старшим нащадкам. Але наголошує, що любить усіх своїх дітей однаково, і вони йому дуже близькі.

"Вони привітали й пораділи за мене. Син і дочка вже дорослі, самі батьки, всі розуміють. Рідний братик за віком їм як син. І Павлові моєму, янголу, царство небесне, теж був би братиком. Чотирьох дітей та трьох онуків Бог мені послав. Вважаю, це велике багатство. Я б сказав, найголовніше у житті. Зараз по-іншому дивлюся на виховання дитини, на батьківство. З Сашею і Христиною можна було б багато чого змінити, але повернути все назад неможливо", - зазначив Павлік.

Співак зізнається, що тепер відчуває подвійну відповідальність

Поки не показувати Мішутку широкому загалові - це рішення Катерини. Сам артист би вже залюбки "показав би такого красеня". На кого більше схожий малюк, зірковий тато поки не певен.

"Поки що важко сказати. Але в свої три тижні він жвавий, неспокійний, точно як я. Зовні схожий на мене, теж чорнявий, очі темно-сині, але з часом вони можуть змінитися. Мені здається, що він пішов у рід Павліків. Добре пам'ятаю, якою народилася дочка Христина, якій зараз 34 роки - Михайлик просто її копія. І до маленького Сашка теж подібний", - розповів Віктор Франкович.

Зі слів артиста, зараз він почувається щасливим, адже Бог дав йому кохану дружину, улюблену справу і дитинку, яку він сподівається поставити на ноги та виховати хорошою людиною. Павлік планує працювати та їздити з концертами, допоки вистачить сил та здоров'я. І в нього є певні лайфхаки.

Старший син та донька Віктора Франковича старші за свою мачуху, а онуки - за свого новонародженого дядечка

"Це все молода дружина (сміється). Нема коли старіти. Щоб нормально почуватися, прислухаюся до порад фахівців: п'ю багато води, снідаю вівсянкою, не переїдаю, не наїдаюся на ніч, щотижня ходжу в баню. Спортом майже не займаюся, важкувато мені. Нещодавно літав у Херсон і ледь не спізнився на літак, щосили біг від стоянки - десь метрів 200, так мало не помер. Відчув, що мені важко. А ось в басейні плаваю з задоволенням", - розказав співак.

"Ще у мене є свій ранковий ритуал. Спочатку випиваю дві склянки теплої води, натщесерце з'їдаю дрібно порізаний зубок часнику та запиваю його водою, не жуючи. Це природний антибіотик, щоб жодна зараза не чіплялася. До речі, я не хворів на ковід, дякуючи Богу та часнику. Далі випиваю філіжанку еспресо, приймаю холодний душ, потім вже снідаю. Ще замочую сирий мигдаль у воді на ніч, а вранці їм чотири зернятка. Вживаю сирі перепелині яйця, просту їжу", - додав він.

Нагадаємо, 27-річна Катя хоче подарувати чоловікові ще двох діток.

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