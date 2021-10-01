Як Віталій Кличко на столичній сцені про мера співав. ВІДЕО
Мер Києва Віталій Кличко, який улітку заспівав із гуртом Karta Svitu, вирішив на цьому не спинятися та приєднався до колективу під час їхнього першого сoльного концерту в одному зі столичних клубів.
Засукавши рукави, Віталій піднявся на сцену для виконання своєї реп-партії в пісні "Одного дня я стану мером", а потім навіть видав невеличкий стендап, розказавши, як його вдалося залучити до творчої співпраці.
Відео та фото цього перформенсу поділився в Facebook лідер гурту Іван Марунич.
Це сталося. 🙂 Karta Svitu feat. Віталій Кличко. LIVEОпубліковано Іваном Маруничем Четвер, 30 вересня 2021 р.
Нагадаємо, нещодавно Кличко запевнив, що в свої 50 почувається на 25, а ще прокоментував чутки про своє розлучення з дружиною Наталією.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Кличко на своє 50-річчя посвітив голим торсом і стрибнув із парашутом. ВІДЕО
powered by lun.ua