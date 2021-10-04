Осадча виправдалася за поліцейський ескорт у Трускавці

Телеведуча Катерина Осадча пояснила, чому скористалася поліцейським супроводом у Трускавці, щоби не запізнитися на потяг до Києва.

Зірка написала в Instagram, що поспішала до сина, якого треба було нагодувати зранку.

"Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг після пізньої зйомки", - зазначила Катерина.

"Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом", - підкреслила Осадча.

Нагадаємо, ввечері 2-го жовтня Осадча зі знімальною групою "Світського життя" запізнювалася на потяг із Трускавця до Києва і скористалася домопогою поліції, яка домчала її до Львова на сулжбовому авто. Цей вчинок викликав обурення журналістів у соцмережі.