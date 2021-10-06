Дружина Саакашвілі про його відео з Ясько: Це було несподівано і неприйнятно для мене
Колишня перша леді Грузії, дружина Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс прокоментувала його відео з депутаткою "Слуги народу" Єлизаветою Ясько, в якому вони заявили про свій роман.
У своєму Facebook 52-річна Рулофс написала, що це стало для неї несподіванкою.
"Михеіл Саакашвілі є політв’язнем, і як громадянка Грузії я повністю підтримую вимогу його звільнення", - наголосила Сандра.
"Багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Я не приховую від вас, що зміст відео, знятого ввечері в п’ятницю, був для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною", - зізналася Рулофс.
"Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви", - наголосила жінка, яку Ясько вже публічно назвала ексдружиною Саакашвілі.
Нагадаємо, про роман одруженого Саакашвілі з Ясько було відомо ще рік тому.
А два роки тому восени Міхеіл був на дні народження Дмитра Гордона разом з дружиною Сандрою.