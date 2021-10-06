Дружина Саакашвілі про його відео з Ясько: Це було несподівано і неприйнятно для мене

Колишня перша леді Грузії, дружина Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс прокоментувала його відео з депутаткою "Слуги народу" Єлизаветою Ясько, в якому вони заявили про свій роман.

У своєму Facebook 52-річна Рулофс написала, що це стало для неї несподіванкою.

"Михеіл Саакашвілі є політв’язнем, і як громадянка Грузії я повністю підтримую вимогу його звільнення", - наголосила Сандра.

"Багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Я не приховую від вас, що зміст відео, знятого ввечері в п’ятницю, був для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною", - зізналася Рулофс.

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Сандра Рулофс одружена з Саакашвілі з 1993-го року і має від нього двох синів фото з facebook

"Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви", - наголосила жінка, яку Ясько вже публічно назвала ексдружиною Саакашвілі.

Нагадаємо, про роман одруженого Саакашвілі з Ясько було відомо ще рік тому.

А два роки тому восени Міхеіл був на дні народження Дмитра Гордона разом з дружиною Сандрою.