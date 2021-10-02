Ясько про стосунки з Саакашвілі: Він вдячний ексдружині, але час іти вперед

Депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько прокоментувала свої стосунки з Міхеілом Саакашвілі, про які повідомила у відео напередодні.

Перебуваючи в Трускавці, Ліза зокрема відповіла на закиди про те, що має роман із одруженим чоловіком.

Про це повідомляє кореспондент "УП".

"…Деякі приватні речі я не виносила раніше, але зараз я і особисто, і політично не можу мовчати. Для мене важливо захищати його як близьку для мене людину, яка також є громадянином України, і я мушу це робити і як політик", - сказала Ясько.

Ми записали це відео до від‘їзду Михайла Mikheil Saakashvili до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа! І Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну. Звертаюсь до: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Офіс Президента України Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში @Володимир Зеленський Денис Шмигаль @Дмитро Кулеба Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN Постійне представництво України при Раді Європи U.S. Embassy Kyiv Ukraine US Embassy Tbilisi, Georgia Mission of Ukraine to the EU European Union Monitoring Mission in Georgia European Union in Georgia European Union in Ukraine Михайло Саакашвілі - громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю 🇺🇦🇬🇪 Posted by Ліза Ясько on Friday, October 1, 2021

Як відомо, у коментарях під відео депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе запитала Ясько про дружину Саакашвілі.

"Лізо, а Саакашвілі вже розлучився, перепрошую?", - написала депутатка.

"Якщо б пані Климпуш-Цинцадзе думала про Україну і захист українських інтересів, щось приватне її б точно не повинно було цікавити. Це перше. Мені соромно, що є, на жаль, такі коментарі", - заявиал Ясько журналістам у Трускавці.

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"По-друге, той хейт, який йде від приватного життя, я вважаю, що це не припустимо, бо кожен має право на захист свого приватного життя. По-третє, якщо ви уважно подивитесь відео, Михайло каже, що він дуже вдячний своєму минулому, в тому числі - своїй колишній дружині. Але зараз правда така, що ми разом, і час йти вперед. Це велика боротьба, і ми разом", - наголосила депутатка.

На запитання про те, скільки вони із Саакашвілі приховували свої стосунки, Ясько не відповіла.

Нагадаємо, про роман Ясько з Саакашвілі було відомо ще рік тому. Але самі вони не коментували свої стосунки.