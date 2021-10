Ясько про стосунки з Саакашвілі: Він вдячний ексдружині, але час іти вперед

Ми записали це відео до від‘їзду Михайла Mikheil Saakashvili до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа! І Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну. Звертаюсь до: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Офіс Президента України Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში @Володимир Зеленський Денис Шмигаль @Дмитро Кулеба Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN Постійне представництво України при Раді Європи U.S. Embassy Kyiv Ukraine US Embassy Tbilisi, Georgia Mission of Ukraine to the EU European Union Monitoring Mission in Georgia European Union in Georgia European Union in Ukraine Михайло Саакашвілі - громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю 🇺🇦🇬🇪