Дорофєєва вперше розказала про операцію з видалення пухлини

Співачка Надя Дорофєєва вперше зізналася, що має шрам на грудях, який приховує вже 4 роки.

Вона написала про це в Instagram та розповіла про операцію з видалення пухлини.

"Сьогодні всесвітній день без бюстгальтера - назва кумедна, але її суть дуже важлива. Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами ... і тільки недавно прийняла і полюбила", - зазначила Дорофєєва.

Надя вперше показала ледве помітний шрам на грудях

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"Цей шрам нагадує мені про те, що 4 роки тому в моєму житті трапилася фіброаденома і наступна операція з її видалення. Фіброаденома - це найбільш поширена доброякісна пухлина в молочній залозі. Вона виникає з різних причин - щоб це відстежити і зупинити, важливо звернутися до фахівця! Регулярні чек-апи суперважливі, це наш шанс вчасно виявити проблему", - наголосила Надя.

Співачка закликає жінок не нехтувати візитом до мамолога

"Днями я була на щорічному огляді у свого мамолога, і вам нагадую", - підсумувала зірка.

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