Шеннен Догерті: Збираюся стати людиною, яка проживе з раком найдовше
Американська акторка Шеннен Догерті, в якої два роки тому діагностували 4-ту стадію раку з метастазами, рішуче налаштована встановити рекорд та якнайдовше прожити з цією хворобою.
50-річна зірка призвичаїлася сприймати свій стан як частину життя та прагне змінити ставлення суспільства до онкохворих.
Про це пише People.
"Я відчуваю, що в моєму більш публічному житті, яке я відділяю від акторського життя, на мені лежить відповідальність... вона полягає в тому, щоби говорити про рак та, можливо, більше навчати людей, доносити до них, що люди з 4-ою стадією - дуже живі та активні", - зазначила Шеннен.
"Мій чоловік каже, що по мені взагалі не видно, що в мене рак. Я ніколи не жаліюся. Ніколи взагалі про це не говорю. Зараз це частина життя", - додала вона.
Зі слів Догерті, вона навіть не збирається складати так званий "bucket list", список речей, які треба встигнути здійснити до кінця життя.
"Я просто вважаю, що в моїй конкретній ситуації складати такий список було би химерно, це означало би, що я наче намагаюся повикреслювати якісь пункти, доки мій час не збіг. Я схиляюся до того, що не буде жодного списку, оскільки я збираюся стати людиною, яка проживе з раком найдовше", - заявила зірка.
"Якщо я маю назвати якийсь пункт списку, то це буде просто "жити". Ось який зараз єдиний пункт", - додала вона.
Раніше Догерті вже говорила, що її обурює те, що людей, у яких 4-та стадія, суспільство одразу "списує", ніби вони автоматично втрачають здатність жити, працювати та бути щасливими.
"Смертні всі. Я можу прожити набагато довше, ніж хтось цілковито здоровий. Цього ніколи не знаєш", - говорила акторка.
Як відомо, в Шеннен Догерті вперше виявили рак грудей у 2015-му. На жаль, після кількарічної ремісії хвороба повернулася, і вилікувати її вже неможливо.
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