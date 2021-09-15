Шеннен Догерті: Збираюся стати людиною, яка проживе з раком найдовше

Американська акторка Шеннен Догерті, в якої два роки тому діагностували 4-ту стадію раку з метастазами, рішуче налаштована встановити рекорд та якнайдовше прожити з цією хворобою.

50-річна зірка призвичаїлася сприймати свій стан як частину життя та прагне змінити ставлення суспільства до онкохворих.

Про це пише People.

Акторка відверто розказує про своє життя з раком фото з instagram догерті

"Я відчуваю, що в моєму більш публічному житті, яке я відділяю від акторського життя, на мені лежить відповідальність... вона полягає в тому, щоби говорити про рак та, можливо, більше навчати людей, доносити до них, що люди з 4-ою стадією - дуже живі та активні", - зазначила Шеннен.

"Мій чоловік каже, що по мені взагалі не видно, що в мене рак. Я ніколи не жаліюся. Ніколи взагалі про це не говорю. Зараз це частина життя", - додала вона.

Зі слів Догерті, вона навіть не збирається складати так званий "bucket list", список речей, які треба встигнути здійснити до кінця життя.

Цієї осені на екрани вийде драма "List of a Lifetime" ("Список на все життя"), про жінку з раком грудей. В одній із ролей знялася Догерті

"Я просто вважаю, що в моїй конкретній ситуації складати такий список було би химерно, це означало би, що я наче намагаюся повикреслювати якісь пункти, доки мій час не збіг. Я схиляюся до того, що не буде жодного списку, оскільки я збираюся стати людиною, яка проживе з раком найдовше", - заявила зірка.

"Якщо я маю назвати якийсь пункт списку, то це буде просто "жити". Ось який зараз єдиний пункт", - додала вона.

Раніше Догерті вже говорила, що її обурює те, що людей, у яких 4-та стадія, суспільство одразу "списує", ніби вони автоматично втрачають здатність жити, працювати та бути щасливими.

"Смертні всі. Я можу прожити набагато довше, ніж хтось цілковито здоровий. Цього ніколи не знаєш", - говорила акторка.

У ролі Бренди в "Районі Беверлі-Хіллз"

Прю в "Усі жінки - відьми"

Як відомо, в Шеннен Догерті вперше виявили рак грудей у 2015-му. На жаль, після кількарічної ремісії хвороба повернулася, і вилікувати її вже неможливо.

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