"Я живу": онкохвора Шеннен Догерті поділилася фото без мейкапу та поміркувала про прийняття себе

Американська акторка Шеннен Догерті, котра торік повідомила, що їй не вдасться вилікуватися від раку, поміркувала про жіночі обличчя в сучасному кінематографі.

50-річна зірка вважає, що в ньому має бути більше щирості та правди життя.

У Instagram Шеннен поділилася своїм селфі без мейкапу.

Шеннен показала в мережі себе справжню та щиру фото з instagram догерті

"Дивилася сьогодні фільми та помітила, що є мало жіночих персонажів, з якими я могла би себе співвіднести. Розумієте, жінок без філлерів, без ботоксу, без підтяжки обличчя. Жінок, які прийняли своє обличчя та весь досвід, який воно відображає", - написала зірка.

"Я живу. Мені подобається, що я живу, і що моє лице відображає моє життя. Я багато пережила, так, рак, але більше, ніж це. Я приймаю себе зараз. Нарешті. Досить сприйняття, яке намагаються навяз'ати нам журнали та Голлівуд. Я хочу бачити більше таких жінок, як я. Жінок як ми", - підсумувала Догерті.

Догерті вийшла заміж за фотографа Курта Ісварієнко в 2011-му. Пара мріяла про дітей

Нагадаємо, рак у актриси вперше виявили в 2015-му. Після кількарічної ремісії хвороба повернулася, вже в IV стадії та з метастазами. Її вдається стримувати за допомогою ліків, і Шеннен сподівається прожити ще 10-15 років, насолоджуючись кожним днем.

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