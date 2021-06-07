"Я живу": онкохвора Шеннен Догерті поділилася фото без мейкапу та поміркувала про прийняття себе
Американська акторка Шеннен Догерті, котра торік повідомила, що їй не вдасться вилікуватися від раку, поміркувала про жіночі обличчя в сучасному кінематографі.
50-річна зірка вважає, що в ньому має бути більше щирості та правди життя.
У Instagram Шеннен поділилася своїм селфі без мейкапу.
"Дивилася сьогодні фільми та помітила, що є мало жіночих персонажів, з якими я могла би себе співвіднести. Розумієте, жінок без філлерів, без ботоксу, без підтяжки обличчя. Жінок, які прийняли своє обличчя та весь досвід, який воно відображає", - написала зірка.
"Я живу. Мені подобається, що я живу, і що моє лице відображає моє життя. Я багато пережила, так, рак, але більше, ніж це. Я приймаю себе зараз. Нарешті. Досить сприйняття, яке намагаються навяз'ати нам журнали та Голлівуд. Я хочу бачити більше таких жінок, як я. Жінок як ми", - підсумувала Догерті.
Нагадаємо, рак у актриси вперше виявили в 2015-му. Після кількарічної ремісії хвороба повернулася, вже в IV стадії та з метастазами. Її вдається стримувати за допомогою ліків, і Шеннен сподівається прожити ще 10-15 років, насолоджуючись кожним днем.
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