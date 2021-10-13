Крук обурилася, що її не взяли в моделі через вік: Моє тіло виглядає краще, ніж у 25-річних

Телеведуча і модель Валерія Крук обурилась через те, що італійці відмовили їй в участі у показі мод через вік.

"Навчу, як в 40 виглядати на 25" написано в Instagram 42-річної Валерії. Але, судячи зі свіжого допису, це не допомогло їй засвітитись на подіумі у Мілані.

Саме вік став на заваді здійсненню її дитячої мрії.

"І от скажіть, де справедливість? Моє тіло краще, ніж у багатьох двадцятип’ятирічних. Якщо мені зробити правильний make-up, то і обличчя моє буде виглядати на 28-30. Загалом, через вік 40+, я почала періодично "пролітати". Якось, дівчатка… прикро… Що робити будемо? Адже рано чи пізно кожна з нас зіткнеться з ейджизмом", - написала Валерія.

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Важливо, що більшість підписників підтримують зірку і не шкодують компліментів на її адресу.

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До слова, у своєму недавньому інтерв’ю "Ходят слухи" екскоханий Валерії, футболіст Артем Мілевський назвав її ідеалом жінки. Він описав Крук як дівчину з відмінним почуттям гумору і хорошими кулінарними здібностями, а стосунки з нею назвав найтривалішими у своєму житті.

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