Ексучасниця "Холостяка" Анна Неплях стала "Міс Україна Всесвіт"-2021

27-річна танцівниця і блогерка з Дніпра Анна Неплях виборола корону "Міс Україна Всесвіт"-2021.

Дівчина відома своєю участю у 10-му сезоні телешоу "Холостяк".

Конкурс відбувся 15-го жовтня у готелі Fairmont у Києві. 15 красунь змагалися за почесне звання Міс.

У журі конкурсу увійшли: голова Національного комітету "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова, телеведуча Іванна Онуфрійчук, олімпійський чемпіон і депутат Жан Беленюк, бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід, fashion-директорка "Domino" Анастасія Шухніна, психолог Ярослав Самойлов, дворазова чемпіонка світу WBPF в категорії фітнес-бікіні Ольга Компанієць, генпродюсер телеканалу "Україна 24" Юрій Сугак та власник бренду годинників і аксесуарів Unimatic Джованні Моро.

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"Я з дитинства дивилась конкурси краси по телевізору і мріяла, що колись буду однією з тих дівчат, які з такою честю представляють нашу країну. Стати "Міс Україна Всесвіт" - моя заповітна мрія, аби своїм прикладом показати всім дівчатам, що все можливо і все в нашій голові. Хочу, аби жінки навчилися любити себе та не заперечували свою силу в жіночності", - заявила Неплях.

Своєю рольовою моделлю Аня називає авторку мотиваційних книжок Луїзу Хей

Хобі Неплях - живопис і написання картин. А ще вона має 289 тисяч фоловерів в Instagram і активно веде свій блог

Окрім головного звання Міс, Неплях також дісталися звання "Міс глядацьких симпатій" та "Miss Schwarzkopf Professional"

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