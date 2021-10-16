Ексучасниця "Холостяка" Анна Неплях стала "Міс Україна Всесвіт"-2021
27-річна танцівниця і блогерка з Дніпра Анна Неплях виборола корону "Міс Україна Всесвіт"-2021.
Дівчина відома своєю участю у 10-му сезоні телешоу "Холостяк".
Конкурс відбувся 15-го жовтня у готелі Fairmont у Києві. 15 красунь змагалися за почесне звання Міс.
У журі конкурсу увійшли: голова Національного комітету "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова, телеведуча Іванна Онуфрійчук, олімпійський чемпіон і депутат Жан Беленюк, бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід, fashion-директорка "Domino" Анастасія Шухніна, психолог Ярослав Самойлов, дворазова чемпіонка світу WBPF в категорії фітнес-бікіні Ольга Компанієць, генпродюсер телеканалу "Україна 24" Юрій Сугак та власник бренду годинників і аксесуарів Unimatic Джованні Моро.
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"Я з дитинства дивилась конкурси краси по телевізору і мріяла, що колись буду однією з тих дівчат, які з такою честю представляють нашу країну. Стати "Міс Україна Всесвіт" - моя заповітна мрія, аби своїм прикладом показати всім дівчатам, що все можливо і все в нашій голові. Хочу, аби жінки навчилися любити себе та не заперечували свою силу в жіночності", - заявила Неплях.
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