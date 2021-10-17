Із песиком та в соняхах: Ясько показала домашні моменти з Саакашвілі. ФОТО

Депутатка "Слуги народу" Ліза Ясько, яка донедавно воліла не афішувати своїх стосунків із Михеілом Саакашвілі, тепер вирішила поділитися цілою добіркою їхніх спільних світлин.

Ясько зробила це напередодні свого дня народження, який, на жаль, вона не може відсвяткуватим з коханим, бо той перебуває під арештом у Грузії.

Виявляється, в потайної парочки назбирався цілий архів спільних світлин фото з Facebook ясько

"Завтра в мене день народження. І я б дуже хотіла, аби обставини були іншими. І щоб ми святкували мій день народження разом. І щоб було тепло, радісно, цікаво і гармонійно - як завжди, коли ми разом", - зізналася жінка в Facebook.

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Принаймні цей день народження Ясько святкуватиме без свого бойфренда

"Я вірю, що ця жахлива ситуація скоро зміниться. І що наші моменти вдома разом знову будуть частиною нашого життя! Я б дуже хотіла це на день народження!!", - додала вона.

Нагадаємо, дружина Саакашвілі, Сандра Рулофс нещодавно розказала, що вона думає про резонансне відео, яким Михеіл із Лізою оголосили про свій роман.

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