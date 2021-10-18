Мій скарб: Tayanna випадково розсекретила свого бойфренда

Співачка Tayanna вперше вийшла в люди зі своїм бойфрендом, якого не збиралася показувати. Але журналісти все-таки помітили їх разом на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" 15-го жовтня.

У розмові з Катериною Осадчею Тетяна визнала, що має стосунки, але не стала ділитися деталями.

"Поки що ми не живемо ми разом. Це такий мій скарб, який мені не хочеться поки нікому показувати. Напевно тоді, коли я вийду заміж, то я зможу його показати", - зазначила Tayanna.

Так виглядає бойфренд Тетяни Решетняк. Скріншот з відео " ТСН"

Tayanna прийшла на "Міс" не сама, але робила вигляд, що сама

Відомо, що обранця артистки звати Олександром. Вона раніше постила фото з ним у сторі Instagram, але обличчя приховувала.

Той момент, коли і хочеть поділитися щастям, і треба тримати інтригу

Також Тетяна розповіла, які у неї стосунки з колишнім чоловіком та батьком її сина Єгором Глєбовим:

"Я не цікавлюся життям колишнього. Бо в мене є багато дуже роботи, я закохалася, у мене є коханий чоловік, у мене немає часу слідкувати за шоубізнесом".

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