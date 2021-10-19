Тігіпко розказав, де познайомився з третьою дружиною: Це була моя ініціатива

61-річний Сергій Тігіпко та його 37-річна дружина Алла ухиляються від запитання, скільки тривають їхні стосунки.

Але, враховуючи, що страшому сину пари 10 років, неважко зрозуміти, що роман подружжя зав’язався ще під час шлюбу Тігіпка з другою дружиною Вікторією.

Зараз колишній депутат з жінкою займаються буйволиною фермою, на яку покликали "ТСН".

Тігіпко нарешті перестав приховувати третю дружину . Хотів прорекламувати свою ферму і продукцію?

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У розмові з журналістами Сергій Леонідович запевнив, що познайомився з Аллою закордоном. І саме він був ініціатором знайомства.

"Ми вважаємо, що все життя разом. Ми дуже бережемо особисте", - каже Алла у відповідь на питання, скільки триває їхнє кохання.

До знайомства з Тігіпком Алла начебто працювала моделлю

"Я наївся публічності, для мене на сьогоднішній день її вдосталь. А тут у нас приватне життя", - додає Тігіпко.

Тігіпко тепер фермер і повертатися до політики не збирається скріншоти з відео "ТСН"

Нагадаємо, з другою дружиною Вікторією Сергій Тігіпко розійшовся у 2018-му році. А перший син від Алли Зіневич у нього народився у 2011-му.

Усього у 61-річного бізнесмена семеро дітей - дві доньки та 5-ро синів.