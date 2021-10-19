Нікітюк із нагоди 34-річчя в сексі-піжамці поласувала полуничкою. ФОТО
19 жовтня 2021, 14:39
Телеведуча Леся Нікітюк 19-го жовтня святкує свій 34-ий день народження. Допис для привітань зіркова іменинниця опублікувала в Instagram, поділившись мініфотосесією з тортиком та кульками від Соні Плакидюк.
"А в зірочки сьогодні День Народження. Я б хотіла, щоб сьогодні, всі побажання які ви мені напишите і скажете - збулися!", - написала білявка.
Напередодні ж Леся вирішила пригадати найяскравіші події свого року.
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Нагадаємо, раз на рік Нікітюк робить собі найкорисніший та найважливіший подарунок: проходить повне медобстеження. Груди ж уважна зірка перевіряє ще частіше, раз на пів року.
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